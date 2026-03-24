Майже 680 тисяч людей долучились до програми “УЗ-3000”: куди найчастіше їздять українці

В рамках програми "УЗ-3000" українці здійснили понад 275 тисяч поїздок, загалом до програми доєднались близько 679 тисяч користувачів застосунку "Укрзалізниці".

Про це повідомили в "Укрзалізниці" на запит ЕП.

"Станом на 12 березня близько 679 тисяч користувачів мобільного застосунку АТ "Укрзалізниця" пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та долучилися до програми "3000 км Україною", – повідомили у пресслужбі.

Середня дальність подорожі в рамках програми становить 474 км.

Результати прграми "УЗ-3000" ЕП

Найчастіше українці подорожували з Києва та до Конотопа, Сум, Харкова, Миколаєва та Вінниці.

Наразі пропозиція діє на понад 60 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, і в "Укрзалізниці" планують її подальше розширення.

В УЗ також зазначили, що додаткові послуги, як-от напої чи постіль, пасажири оплачують окремо.

"УЗ-3000" – це програма, в рамках якої українці можуть безоплатно скористатися потягами "Укрзалізниці" в межах загального ліміту поїздок на 3 тис. кілометрів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" тимчасово призупинила пряме сполучення поїздом "Інтерсіті" між Києвом та Харковом.