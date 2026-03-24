Усі розділи
Майже 680 тисяч людей долучились до програми "УЗ-3000": куди найчастіше їздять українці

Анастасія Дячкіна — 24 березня, 14:45
Укрзалізниця

В рамках програми "УЗ-3000" українці здійснили понад 275 тисяч поїздок, загалом до програми доєднались близько 679 тисяч користувачів застосунку "Укрзалізниці".

Про це повідомили в "Укрзалізниці" на запит ЕП.

"Станом на 12 березня близько 679 тисяч користувачів мобільного застосунку АТ "Укрзалізниця" пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та долучилися до програми "3000 км Україною", – повідомили у пресслужбі.

Середня дальність подорожі в рамках програми становить 474 км.

Результати прграми УЗ-3000
ЕП

Найчастіше українці подорожували з Києва та до Конотопа, Сум, Харкова, Миколаєва та Вінниці.

Наразі пропозиція діє на понад 60 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, і в "Укрзалізниці" планують її подальше розширення.

В УЗ також зазначили, що додаткові послуги, як-от напої чи постіль, пасажири оплачують окремо.

"УЗ-3000" – це програма, в рамках якої українці можуть безоплатно скористатися потягами "Укрзалізниці" в межах загального ліміту поїздок на 3 тис. кілометрів.

Більше про те, як працює програма, читайте у матеріалі: "УЗ-3000": що пропонує нова залізнична програма та як нею скористатися

"Укрзалізниця" тимчасово призупинила пряме сполучення поїздом "Інтерсіті" між Києвом та Харковом.

Майже 680 тисяч людей долучились до програми "УЗ-3000": куди найчастіше їздять українці
Дрон РФ влучив у приміський поїзд на Харківщині: одна людина загинула
На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця

Останні новини