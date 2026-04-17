СЗРУ: заборгованість компаній РФ – найвища з часу глобальної кризи

Прострочена дебіторська заборгованість російського корпоративного сектору досягла найгіршого показника із часів глобальної фінансової кризи 2008–2009 років.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Прострочена дебіторська заборгованість російського корпоративного сектору зросла на 26% – з $79,3 млрд до $100 млрд, – а її частка в загальній структурі досягла 10,3%.

"Це найгірший показник із часів глобальної фінансової кризи 2008–2009 років. Кремль методично руйнує те, що залишилося від ділового клімату в країні", – запевняє СЗРУ.

Загальний обсяг дебіторської заборгованості майже не змінився і становить $1,6 трлн, однак це оманлива стабільність. Кредиторська заборгованість підприємств сягнула $650,9 млрд, а частка прострочених зобов'язань зросла з 6,9% до 8,2%.

Платіжні ланцюги рвуться по всій економіці, зазначає розвідка.

Ключовий механізм саморуйнування – відсоткова політика держави. Середні ставки за кредитами для бізнесу у 2025 році трималися на рівні 18–25% річних при рентабельності більшості галузей у 8–12%.

Водночас короткострокові депозити приносили 14–16%. Арифметика проста: платити контрагентам невигідно, тримати гроші на депозиті – вигідно. Компанії масово обирають другий варіант, перекладаючи тягар на партнерів по ланцюгу.

Сукупний фінансовий результат російських компаній у 2025 році впав до $352,1 млрд – мінус 4% у номінальному вираженні та майже мінус 13% з урахуванням інфляції.

"Бізнес збіднів, але зобов'язань перед банками не поменшало", – говориться у повідомленні.

Найбільш вразливими, як завжди, виявилися малий і середній бізнеси. 31% підприємств завершили рік із суттєвими неплатежами з боку контрагентів, насамперед державних структур, що показово.

У 19% компаній рахунки не оплачувалися понад шість місяців. Держава, яка і без того висмоктує ресурс через мобілізацію та оборонні видатки, ще й не платить постачальникам.

Якщо на початку 2025 року проблеми з розрахунками між контрагентами як головну перешкоду для роботи називали 27% компаній, то у грудні їх частка зросла до 42,3%. Бізнес-середовище деградує швидше, ніж Кремль встигає видавати переможні реляції.

На переконання аналітиків, неплатежі в корпоративному секторі росії набуватимуть системного характеру, говориться у повідомленні.

"Держава, що одночасно утримує ключову ставку на задушливому рівні, не виконує власних платіжних зобов'язань і поглинає людський та фінансовий ресурси для потреб війни, послідовно знищує умови для нормального господарювання", – пише СЗРУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість судових актів за кримінальними справами з конфіскацією майна зросла у Росії з 11 тисяч до 31 тисячі за 2023–2025 роки, а нові закони відкрили більш широкі можливості для конфіскації.

Раніше СЗРУ повідомила, що на початку 2026 року бюджетна криза в регіонах Росії перейшла в практичну фазу, проявившись у масових затримках виплат зарплат у бюджетній сфері.

Раніше СЗРУ повідомила, що санкції, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон'юнктури оголили структурну слабкість російських регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати базові зобов'язання.