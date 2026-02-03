За рік держслужбовців в Україні поменшало на п’ять тисяч

За підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів зменшилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — з 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"Скорочення відбулося в усіх основних сегментах державної служби, зокрема в центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях та органах судової влади", – зазначає відомство.

На цьому тлі середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025 році, що становить близько 9,7% зростання у середньорічному вимірі, підрахували у міністерстві.

Водночас динаміка оплати праці наприкінці року була більш стриманою, зазначає Мінфін.

"Так, середня заробітна плата в апаратах центральних органів державної влади у грудні 2025 року становила 81,63 тис. грн, що лише на 2,3% більше ніж у грудні 2024 року (79,8 тис. грн)", – говориться у повідомленні.

Основні зміни у зростанні середньомісячної заробітної плати в грудні 2025 року зафіксовані в окремих центральних органах виконавчої влади.

Зокрема в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Державному управлінні справами.

При цьому Мінфін зауважує, що грудневі показники традиційно можуть бути вищими за середньорічні, оскільки включають одноразові виплати.

Ідеться, зокрема, про компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством.

"Загалом отримані дані свідчать, що потенціал зростання середньомісячної заробітної плати державних службовців у 2025 році був обмеженим. Збільшення оплати праці відбувалося поступово та супроводжувалося скороченням чисельності працівників у державному секторі", – говориться у повідомленні.

Відстежувати динаміку чисельності працівників державних органів і рівень їхньої заробітної плати дозволяє публічний "дашборд", зазначають у Мінфіні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що упродовж п'яти років в Україні скоротили 66 тисяч вакансій у державній службі.

Раніше повідомлялося, що в Україні середня зарплата працівників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис грн. У лютому вона становила 51,4 тис грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Також раніше повідомлялося, що фактична кількість держслужбовців за результатами моніторингу кількісного складу державних службовців за перший квартал 2024 року становила 159 333 особи.

До того повідомлялося, що з 1 січня 2024 року уряд скоротить кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч, і це тільки на першому етапі.

