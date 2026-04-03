Зірвали куш: США рекордно наростили експорт газу після початку війни в Ірані

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів Америки у березні 2026 року оновив історичний максимум.

Про це повідомляє ExPro Consulting із посиланням на дані LSEG.

Обсяги експорту СПГ зі США у березні становили 16,1 млрд куб. м. Попередній рекорд становив 15,9 млрд куб. м. та був зафіксований у грудні 2025 року.

Також показники за березень значно перевищили показники за лютий: тоді США експортували тільки 13,7 млрд кубометрів СПГ.

Причиною збільшення поставок стали перебої з постачанням через війну на Близькому Сході, а також зростання попиту на газ.

Також через війну світ втратив близько 20% пропозиції СПГ.

Зокрема, Катар призупинив виробництво LNG після пошкодження об'єктів внаслідок удару Ірану. Компанія QatarEnergy оцінює, що це може призвести до втрати понад 16,5 млрд куб. м. потужностей на строк до п'яти років.

США і до війни були найбільшим експортером СПГ у світі, проте після її початку змогли наростити газове виробництво.

Найбільше американського газу купили країни ЄС – близько 64% від загальної кількості американського експорту або 10,3 млрд кубометрів СПГ. Водночас ці показники були нижчими, ніж у лютому – 10,6 млрд куб. м.

Поставки до Азії натомість різко зросли, удвічі перевищивши показник за лютий (970 млрд кубометрів у лютому проти 2,7 млрд у березні). Це пов'язано з вищими цінами в Азії: у середньому 21,65 дол. за MMBtu проти 16,17 дол. за MMBtu на європейському ринку.

Також Єгипет імпортував близько 0,86 млрд куб. м. американського газу. Водночас імпорт до країн Латинської Америки скоротився до з 0,72 млрд куб. м. до 0,59 млрд.

Ще понад 1,4 млрд кубометрів СПГ з США перебуває у морі або очікує біля входу до суецького каналу.

Нагадаємо:

Обсяги імпорту газу до України з початком квітня різко обвалилися – до 0,8 мільйона кубометрів на добу, найнижчого значення з січня 2025 року. Це пов'язано зі зростанням цін на газ у Європі.

Також експорт російського газу до Європи зріс на 22%.