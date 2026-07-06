Росія продовжує постачати до ЄС підсанкційну деревину – ЗМІ

Російська деревина, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу, продовжує безперешкодно надходити на внутрішній ринок Чеської Республіки, маскуючись під легальний імпорт із Китаю.

Про це пише Guild Hall.

Місцеві органи влади знають про існування цієї проблеми і наразі проводять офіційні перевірки щодо кількох компаній, говориться у публікації.

За даними видання Euobserver, ще наприкінці минулого року адміністрація в Празі отримала офіційне попередження від колег із Балтійського регіону про те, що чеські імпортери продовжують закуповувати великі обсяги деревини російського походження, переважно сибірської модрини, яка росте виключно в російській частині Сибіру.

Торгівля цією сировиною заборонена загальноєвропейськими санкціями з 2022 року, оскільки доходи від її експорту безпосередньо допомагають Кремлю фінансувати ведення військових дій.

"Візуально визначити точне походження хвойної деревини та відрізнити її від азійських або монгольських аналогів вкрай складно, чим активно користуються російські постачальники, створюючи підставні юридичні особи на території Китаю для оформлення фальшивих документів", – говориться у повідомленні.

Один з найбільших чеських лісоторговців на умовах анонімності підтвердив журналістам, що після введення санкцій давні партнери з Росії відкрито пропонували йому продовжити закупівлі за прихованими схемами через спеціально створені китайські фірми, однак його компанія від цього відмовилася.

Статистичні відомства Чехії фіксують, що офіційний імпорт модрини з Росії впав до нульових показників, але одночасно з цим закупівлі аналогічної деревини з Китаю підскочили з кількох тонн до сотень тонн, а в транзитних базах з'явилися поставки з Сербії та Туреччини, де цей сорт дерева взагалі не росте.

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