Російська нафта опустилась до ціни, що була перед війною в Ірані

Ціна на флагманську російську нафту впала до рівня, що спостерігався до початку конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Argus Media.

За даними Argus Media, у перші три дні липня середня ціна на нафту марки Urals у західних портах Росії становила 41,66 долара за барель, що менше ніж наполовину нижче рівня, зафіксованого у розпал кризи на нафтовому ринку у квітні.

Попередні цифри свідчать про серйозні проблеми для Москви, яка раніше отримувала надзвичайні доходи завдяки конфлікту на Близькому Сході.

Росія стала одним із найбільших переможців, коли фактичне закриття Ормузької протоки перекрило постачання з Перської затоки, а звільнення від санкцій США сприяли зростанню попиту на російську нафту.

З березня щомісяця середня ціна на нафту марки Urals перевищувала передбачені в цьогорічному бюджеті РФ 59 доларів за барель.

Зокрема у червні вона становила 60,92 долара за барель, коли трафік через Ормуз пожвавився після підписання Вашингтоном і Тегераном тимчасової угоди про відновлення роботи цього життєво важливого водного шляху.

Стрибок доходів дозволив Росії вперше за майже рік відновити поповнення резервного фонду та відкласти скорочення неприоритетних витрат.

Тепер, якщо ціни тривалий час залишатимуться нижче бюджетного порогу, це ще більше ускладнить здатність Кремля тримати під контролем дефіцит, що зростає.

За перші п'ять місяців цього року бюджетний дефіцит зріс до 6 трильйонів рублів (77 млрд доларів), або 2,6 % ВВП, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60 %.

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