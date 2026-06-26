Поставки обладнання Росії в обхід санкцій: у США суд позбавив волі учасницю схеми

У США суд на півтора року позбавив волі співробітницю транспортно-експедиторській компанії, яка протягом двох років забезпечувала незаконні поставки американського промислового обладнання для потреб російської нафтогазової галузі.

Про це пише Guild Hall.

Федеральний суд у Брукліні виніс обвинувальний вирок у гучній справі щодо 43-річної громадянки Росії Наталії Мазуліної, зазначає сайт.

За участь у цій масштабній схемі обходу американських експортних обмежень і міжнародних санкцій росіянку, яка проживає в місті Федерал-Уей штату Вашингтон, засудили до 18 місяців позбавлення волі.

Згідно з офіційними даними Міністерства юстиції США, жінка обіймала посаду регіонального менеджера у великій транспортно-експедиторській компанії Delex Air Cargo LLC, яка працює через міжнародні аеропорти імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку та Сіетл-Такома в штаті Вашингтон.

Американські правоохоронні органи встановили, що в період з грудня 2022 року по грудень 2024 року Мазуліна, "діючи в змові з російськими логістичними компаніями, налагодила стійкий канал постачання нафтогазового сектора Російської Федерації санкційною американською продукцією".

Для реалізації цієї схеми та приховування кінцевих отримувачів вантажів в експортну документацію систематично вносилися хибні відомості. Інформація про те, що промислове обладнання призначалося саме для відправки в Росію, умисно та ретельно приховували, використовуючи треті країни.

У червні 2023 року, Мазуліна в приватних розмовах безпосередньо повідомляла своїм колегам, що її російські клієнти змушені використовувати банківські рахунки, відкриті в третіх країнах, оскільки абсолютна більшість з цих замовників вже перебувають під прямими жорсткими санкціями Сполучених Штатів.

У грудні 2024 року американські спецслужби заарештували Мазуліну. У жовтні 2025 року вона повністю визнала себе винною в злочинній змові з метою умисного порушення експортного контролю США.

Окрім реального тюремного терміну в півтора року, бруклінський суд постановив конфіскувати у засудженої 77 тисяч доларів, які вона отримала як чистий прибуток внаслідок цієї незаконної комерційної діяльності.

Американська прокуратура наголошує, що незаконні поставки американського обладнання для стратегічної галузі Росії безпосередньо сприяють зміцненню її економіки та опосередковано підтримують її військовий потенціал.

У Федеральному бюро розслідувань підкреслили, що мають намір найжорсткішим чином продовжувати переслідування будь-яких осіб і посередників, які намагаються використовувати американські логістичні та торгові компанії для обходу чинних санкцій і державних експортних обмежень.

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