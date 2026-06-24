Турецька компанія реекспортувала станки з ЄС у інтересах російського ВПК – ЗМІ

Турецька компанія Redwing Metal Uluslararasi Ticaret Anonim Sirketi налагодила схему реекспорту високотехнологічних металообробних станків та обладнання з Італії, Німеччини та інших країн Європейського Союзу для потреб військово-промислового комплексу Росії.

Про це пише Guild Hall.

Згідно зібраним даним міжнародної торгової статистики, протягом 2023 і 2024 років, незважаючи на жорсткі санкції ЄС, російські оборонні підприємства отримали спеціалізоване європейське обладнання на суму понад 5 мільйонів доларів.

Як зазначає OCCRP, головними отримувачами забороненої продукції стали великі металургійні заводи "Алюминиевый металлург Рус" (АМР) та "Ступино Металлургическая компания" (СМК).

Обидва ці підприємства відіграють найважливішу роль у структурі російського ВПК, виробляючи унікальні металеві сплави, які критично необхідні для складання бойових літаків і стратегічних крилатих ракет, включаючи Х-101.

Розслідування виявило серйозну вразливість у європейському експортному контролі, яка дозволяє фірмам з країн-посередників закуповувати передові технології.

В умовах, коли прямий експорт до РФ суворо заборонений, виробники з ЄС часто не можуть відстежити кінцевого користувача, продаючи товари в держави, які не підтримали санкції, звідки вони потім вільно перенаправляються до Росії.

"Прямо закупити в ЄС італійські або німецькі верстати для відправки в Росію через санкції неможливо. Однак такі країни, як Туреччина, Киргизстан, Узбекистан і Гонконг, не вводили торгових обмежень проти Москви, що дозволяє зареєстрованим там фірмам легко придбати і легально реекспортувати дефіцитну техніку", – говориться у повідомленні.

З митних баз даних стало відомо, що наприкінці 2023 року турецька фірма відвантажила чотири токарні верстати з ЧПУ італійського виробника MCM.

Керівництво італійського заводу письмово підтвердило факт угоди з турецькою стороною, але підкреслило, що угода суворо забороняла будь-який реекспорт у санкційні регіони, і про подальшу відправку станків до Росії їм нічого не було відомо.

Окрім італійських верстатів, на російські заводи надійшли німецька піч для термообробки металу, іспанський гідравлічний прес, машина для складання алюмінієвих дисків та чеські стрічкові конвеєри.

Співзасновник американського Інституту підготовки фахівців з глобальних санкцій Алекс Башинський заявив, що це не випадковий набір промислових товарів, а ключові компоненти єдиної сучасної виробничої лінії, здатної безпосередньо підтримувати оборонну базу РФ.

Засновник консалтингової компанії Corisk з Осло Ерленд Бьортведт додав, що частину цього обладнання ЄС заборонив до постачання ще в першій половині 2022 року, оскільки його відразу визнали критично важливим для ведення війни.

Компанія Redwing Metal була створена в Туреччині відразу після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Її співвласником з часткою 40 відсотків є громадянин Нідерландів Олександр Таттерсолл, який проживає в Швейцарії, а решта акцій належить турецькому юристу.

У письмових відповідях Таттерсолл заявив, що працює у фірмі лише консультантом на півставки, має обмежені знання про її угоди та запевнив, що Redwing Metal ніколи не брала участі в схемах обходу санкцій.

"Фінансові звіти та митні реєстри чітко вказують, що турецька фірма постачала техніку на заводи АМР і СМК, якими володіє Микола Тимохін — зять Ігоря Завялова, який обіймає пост заступника голови державного оборонного конгломерату "Ростех", – говориться у публікації.

"Російські податкові та судові документи за період з 2022 по 2025 рік доводять, що заводи АМР і СМК постачали металевими компонентами більше 40 оборонних підприємств РФ, включаючи виробників танків, артилерії та балістичних ракет, а завод АМР навіть мав спеціальну ліцензію ФСБ на роботу з державною таємницею", – пише видання.

Експерти зазначають, що сприяння обходу санкцій накладає на громадянина ЄС Олександра Таттерсолла серйозну юридичну відповідальність. Свідома участь громадянина Європейського Союзу в подібних посередницьких схемах може призвести не лише до великих штрафів, але й до кримінального переслідування.

На практиці такі кримінальні справи порушуються нечасто, однак реальний юридичний ризик для європейського бізнесмена існує.

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