Росія хоче підвищити народжуваність за рахунок відстрочок за кредитами

Російська влада намагається стимулювати народжуваність, що падає, за рахунок відстрочки з виплат споживчих кредитів.

Про це пише The Moscow Times.

"Росіянам можуть надати право брати відстрочку з виплат споживчих кредитів у разі народження або усиновлення дітей. Відповідні поправки до закону "Про споживчий кредит" розробив Мінфін, а урядова комісія із законопроєктної діяльності схвалила документ для внесення до Держдуми", – говориться у публікації.

У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що ініціатива не лише стимулює народжуваність у Росії, але й знизить ризики дефолтів позичальників і фінансової стабільності кредиторів. Бо матеріальне становище і житлові умови є основним бар'єром, через який росіянки не планують народження дітей у найближчі п'ять років.

"Російська влада намагається стимулювати народжуваність на тлі її триваючого падіння. Минулого року, за даними Росстату, на світ у Росії з'явилися 1,222 млн немовлят – мінімум із 1999 року", – говориться у повідомленні.

Порівняно з 2023 роком народжуваність скоротилася на 3,4%, а порівняно з 2014 роком – більш ніж на третину. За січень-березень цього року кількість народжених знизилася ще на 11,5 тис, до 288,8 тис, після чого Росстат припинив публікувати детальні дані щодо кількості народжених і померлих.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські банки дедалі більше хвилює обсяг проблемних боргів у їхніх балансах. Приватно вони б’ють на сполох через те, що все більше корпоративних і приватних клієнтів не сплачують кредити через високі відсоткові ставки.

У 2024 році кількість заяв на зміну умов кредитних договорів у Росії зросла майже вдвічі, досягнувши 4,1 млн. Під реструктуризацію потрапили як споживчі кредити, так і позики малого та середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% росіян, які працюють. Серед тих, у кого є заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести.

На початку 2024 року Росстат зробив прогноз, що природний спад населення Росії почнеться з найбільших міст і до 2046 року кількість корінних жителів РФ може скоротитися до рівня 1897 року, водночас країну почнуть наповнювати мігранти.