Росія атакує енергетику Вінниччини

Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини: ударні дрони досі знаходяться над низкою районів.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Повітряна атака ворога не припиняється. Під обстрілом об'єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини", – написала вона у Телеграм.

Зранку 20 жовтня про повітряну тривогу повідомлялося у Жмеринському, Могилів-Подільському, Тульчинському, Хмільницькому районах.

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При цьому рятувальники та енергетики у регіоні з ночі ліквідовують наслідки ударів і працюють, щоб повернути світло в оселі людей, зазначила вона.

"Кожен із нас може допомогти, ощадливо споживаючи електроенергію.

Прошу обмежити використання потужних електроприладів та не вмикати їх одночасно, щоб уникнути перевантаження мереж", – написала Заболотна у Телеграм.

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Наразі загроза триває, тож голова ОВА закликала мешканців області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зазначимо, що після російської атаки 17 жовтня внаслідок пошкодження електропідстанції у Вінниці десятки тисяч споживачів залишилися без світла, зупинився електротранспорт та були перебої із водопостачанням.

Нагадаємо:

20 жовтня російські війська атакували склади у передмісті Дніпра, внаслідок чого троє людей дістали поранення. 27-річного чоловіка з опіками госпіталізували у важкому стані.

У ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Волинську область реактивними "шахедами", внаслідок чого постраждала енергетика і бізнес.

За попередню ніч російськими ударами було пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.