"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів 26 лютого: деякі поїзди можуть затримуватися внаслідок російських атак.

Про це "Укрзалізниця" інформує у Телеграм.

У Запоріжжі вночі після обстрілу в місті були перебої з електропостачанням. "Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до однієї години, відмін рейсів немає", – зазначають в УЗ.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

• №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

• №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

• №6 Ясіня — Запоріжжя

• №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.

На Херсонщині моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух організовуємо з урахуванням безпекової ситуації.

У Миколаєві під час повітряної тривоги на вокзалі просимо пасажирів уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

На Харківщині від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляємо автобусами.

Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку — за розкладом.

Нагадаємо:

Вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Зголом тривога розповсюдилась на всю країну.