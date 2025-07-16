Rolls-Royce інвестує 75 мільйонів доларів у свій завод у США

Британська компанія Rolls-Royce інвестує 75 мільйонів доларів у свій завод з виробництва двигунів у Південній Кароліні.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Rolls-Royce оголошує про розширення виробничих потужностей у США для випуску двигунів mtu серії 4000.

"Інвестиції збільшать можливості механічної обробки та розширять площу заводу, створивши 60 нових робочих місць у США із загальною кількістю 434 робочих місць на повний робочий день на заводі", – говориться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, попит на потужні резервні генератори Rolls-Royce значно зріс за останнє десятиліття. Двигуни серії mtu 4000, які живлять ці системи, виробляються в Ейкені, а потім збираються в повні генераторні установки на заводі Rolls-Royce в Манкато.

Раніше компанія Rolls-Royce оголосила про розширення свого заводу в Манкато, штат Міннесота, вартістю 24 мільйони доларів, що створить додаткових 100 робочих місць у підрозділі "Енергетичні системи" в США. Через швидке зростання центрів обробки даних у США, збільшується навантаження на електромережі та гостру потребу в надійній генерації електроенергії, зазначили у компанії.

"Завдяки збільшенню наших виробничих потужностей в Ейкені ми зможемо постачати більше двигунів до Манкато, що дозволить нам поставляти більше генераторних установок за коротший час", – зазначив Адам Вуд (Adam Wood), керуючий директор американського підрозділу Rolls-Royce Power Systems..

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Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив другий список мит на американські товари вартістю 72 млрд євро. До нього входять автівки, літаки та бурбон компанії Boeing Co".