Rolls-Royce инвестирует 75 миллионов долларов в свой завод в США

Британская компания Rolls-Royce инвестирует 75 миллионов долларов в свой завод по производству двигателей в Южной Каролине.

Об этом сообщается на сайте компании.

Rolls-Royce объявляет о расширении производственных мощностей в США для выпуска двигателей mtu серии 4000.

"Инвестиции увеличат возможности механической обработки и расширят площадь завода, создав 60 новых рабочих мест в США с общим количеством 434 рабочих мест на полный рабочий день на заводе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, спрос на мощные резервные генераторы Rolls-Royce значительно вырос за последнее десятилетие. Двигатели серии mtu 4000, которые питают эти системы, производятся в Эйкене, а затем собираются в полные генераторные установки на заводе Rolls-Royce в Манкато.

Ранее компания Rolls-Royce объявила о расширении своего завода в Манкато, штат Миннесота, стоимостью 24 миллиона долларов, что создаст дополнительных 100 рабочих мест в подразделении "Энергетические системы" в США. Из-за быстрого роста центров обработки данных в США, увеличивается нагрузка на электросети и острую потребность в надежной генерации электроэнергии, отметили в компании.

"Благодаря увеличению наших производственных мощностей в Эйкене мы сможем поставлять больше двигателей в Манкато, что позволит нам поставлять больше генераторных установок за более короткое время", - отметил Адам Вуд (Adam Wood), управляющий директор американского подразделения Rolls-Royce Power Systems.

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