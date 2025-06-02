Рітейлери збільшили ціни для споживачів через "макроекономічну невизначеність" – CNBC

Багато великих рітейлерів вже підвищили деякі ціни або планують підвищити їх найближчими тижнями, щоб компенсувати мита. Серед них найбільші продуктові та споживчі магазини Costco, Best Buy, Walmart і Target.

Про це пише CNBC.

"Торговельна політика президента Дональда Трампа, яка постійно змінюється, сколихнула ритейлерів, які намагаються спланувати свої ланцюги поставок", – зазначає сайт.

Деякі компанії зазначають, як тарифи на перевезення вантажів вплинуть на їхні прибутки. Інші рітейлери уникають слова "тариф" і натомість вживають словосполучення "макроекономічна невизначеність" або просто відмовляються "показувати пальцем на проблему", говориться у статті..

"Після того, як у квітні Трамп запровадив високі мита проти десятків країн, його адміністрація тимчасово знизила їх до нижчого, але все ще значного рівня. Імпорт з Китаю обкладається 30% митом, тоді як товари з багатьох інших країн обкладаються 10% митом. У середу федеральний торговий суд скасував багато з цих тарифів, але апеляційний суд відновив їх, що посилило невизначеність, з якою стикаються роздрібні торговці", – зазначено у публікації

Економісти з обох сторін погоджуються з тим, що тарифи є інфляційними, і їхня вартість, ймовірно, буде перекладена на споживачів, хоча урядові дані поки що не показали чіткого ефекту.

"Більшість керівників американських компаній (68%) заявили, що вони або вже підвищили ціни, або розглядають можливість зробити це цього року у зв'язку з тарифами, згідно з новим опитуванням, проведеним Chief Executive Group та AlixPartners", – зазначає CNBC.

Нагадаємо:

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня. "США в односторонньому порядку спровокували нові торговельні суперечки. Замість того, щоб замислитися над власними діями, вони безпідставно звинуватили Китай у порушенні консенсусу", – йдеться у заяві міністерства.

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на зменшення гігантського мита на раніше дешеві товари з Китаю, тарифи можуть зруйнувати купівельні звички мільйонів американців.

"Тарифи, які залишилися, все ще готові зруйнувати звички мільйонів американців, які купують товари на сайтах електронної комерції з наднизькими цінами", – писав CNN.

Нова ставка в 54% застосовується лише до відправлень, які обробляються такими поштовими службами, як USPS. А посилки від UPS, FedEx та інших експрес-кур'єрських компаній натомість будуть обкладатися базовим тарифом на китайські товари, який США знизили до 30%, що все ще є руйнівним для багатьох підприємств і споживачів, зазначалося у публікації.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує ввести фіксований збір у 2 євро на кожну низьковартісну посилку, що доставляється споживачам у межах ЄС з країн поза блоком. Міра спрямована на зменшення навантаження на митну систему, яка у 2024 році обробила 4,6 млрд таких відправлень, з яких 91% надійшли з Китаю.