Ритейлеры увеличили цены для потребителей из-за "макроэкономической неопределенности" - CNBC

Многие крупные ритейлеры уже повысили некоторые цены или планируют повысить их в ближайшие недели, чтобы компенсировать пошлины. Среди них крупнейшие продуктовые и потребительские магазины Costco, Best Buy, Walmart и Target.

Об этом пишет CNBC.

"Торговая политика президента Дональда Трампа, которая постоянно меняется, всколыхнула ритейлеров, которые пытаются спланировать свои цепи поставок", - отмечает сайт.

Некоторые компании отмечают, как тарифы на перевозку грузов повлияют на их доходы. Другие ритейлеры избегают слова "тариф" и вместо этого употребляют словосочетание "макроэкономическая неопределенность" или просто отказываются "показывать пальцем на проблему", говорится в статье.

"После того, как в апреле Трамп ввел высокие пошлины против десятков стран, его администрация временно снизила их до более низкого, но все еще значительного уровня. Импорт из Китая облагается 30% пошлиной, тогда как товары из многих других стран облагаются 10% пошлиной. В среду федеральный торговый суд отменил многие из этих тарифов, но апелляционный суд восстановил их, что усилило неопределенность, с которой сталкиваются розничные торговцы", - говорится в публикации

Экономисты с обеих сторон соглашаются с тем, что тарифы являются инфляционными, и их стоимость, вероятно, будет переложена на потребителей, хотя правительственные данные пока не показали четкого эффекта.

"Большинство руководителей американских компаний (68%) заявили, что они либо уже повысили цены, либо рассматривают возможность сделать это в этом году в связи с тарифами, согласно новому опросу, проведенному Chief Executive Group и AlixPartners", - отмечает CNBC.

Напомним:

Китай обвинил Соединенные Штаты в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого на переговорах в Женеве в начале мая. "США в одностороннем порядке спровоцировали новые торговые споры. Вместо того, чтобы задуматься над собственными действиями, они безосновательно обвинили Китай в нарушении консенсуса", - говорится в заявлении министерства.

Американский президент Дональд Трамп эмоционально обвинил Китай в нарушении договоренности о взаимном снижении пошлин.

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты на уровне 50%, что вдвое больше, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что несмотря на уменьшение гигантской пошлины на ранее дешевые товары из Китая, тарифы могут разрушить покупательские привычки миллионов американцев.

"Оставшиеся тарифы все еще готовы разрушить привычки миллионов американцев, которые покупают товары на сайтах электронной коммерции со сверхнизкими ценами", - писал CNN.

Новая ставка в 54% применяется только к отправлениям, которые обрабатываются такими почтовыми службами, как USPS. А посылки от UPS, FedEx и других экспресс-курьерских компаний взамен будут облагаться базовым тарифом на китайские товары, который США снизили до 30%, что все еще является разрушительным для многих предприятий и потребителей, отмечалось в публикации.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует ввести фиксированный сбор в 2 евро на каждую низкостоимостную посылку, доставляемую потребителям в пределах ЕС из стран вне блока. Мера направлена на уменьшение нагрузки на таможенную систему, которая в 2024 году обработала 4,6 млрд таких отправлений, из которых 91% поступили из Китая.