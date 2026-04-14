Ринок складської логістики трансформується – дослідження

Логістичні оператори зазначають, що зростання клієнтських очікувань в умовах нестабільного ринку стимулює подальшу трансформацію галузі: створення розгалужених мереж, надання нових послуг тощо.

Такі результати дослідження компанії PwC.

На український ринок 3PL тиснуть воєнні виклики та пов'язані з ними труднощі, водночас, клієнти та партнери стають більш вибагливими та все частіше очікують надійності за умов невизначеності, зазначають у PwC.

За даними компанії, 23,3% опитаних 3PL-операторів називають одним із ключових викликів нестачу кваліфікованих кадрів та структурні зміни.

Ще 13,3% вважають проблемою нестабільність ринку, а 10,7% — зростання клієнтських очікувань та тиск на сервісну модель.

Складні умови, за яких доводиться працювати операторам, роблять клієнтів ще більш вимогливими.

Для побудови довгострокових ділових відносин потрібно не лише здатність правильно реагувати на кризові ситуації, але й вміння керувати ризиками та забезпечувати надійність логістики, зазначають у PwC.

Однією з основних конкурентних переваг залишається швидкість, яка в умовах невизначеності стає індикатором надійності.

Ринкові умови стимулюють подальшу трансформацію галузі.

На думку учасників ринку, розвиток електронної комерції сприятиме зростанню попиту на послуги фулфілменту (комплекс операцій від замовлення і до отримання), розгалужених мереж, а також на гнучкі рішення для "останньої милі" та консолідацію вантажів у межах міських агломерацій.

"Поріг входу" в якісний 3PL зростає: виграватимуть оператори, які доводять клієнту керованість і продуктивність через дані, автоматизацію та інтеграцію, зазначають дослідники.

Відповідаючи на актуальні виклики ринку, 3PL-оператори активно впроваджують спеціалізовані послуги та сучасні рішення, які дозволяють адаптуватися до нових умов та підвищувати конкурентоспроможність.

Серед таких сервісів – логістика з температурним контролем, ІТ-рішення та інтеграції, фулфілмент, а також перевезення небезпечних вантажів.

Це свідчить про готовність операторів працювати з продукцією підвищеної складності та забезпечувати цифрову сумісність із клієнтами, вважають у PwC.

"Ринок одночасно вимагає вищого рівня сервісу та цифрової прозорості, але працює в умовах тиску на маржу й обмеженого доступу до капіталу", – зазначає Василь Караван, партнер "PwC в Україні".

За його словами, це створює розрив між очікуваннями клієнтів і можливостями частини провайдерів, який у 2026–2028 стане точкою перерозподілу часток ринку.

Крім того, вирішальне значення для розвитку операторів матиме екологічна складова, що відіграє одну з ключових ролей у принципах ESG (екологічні, соціальні та управлінські фактори) та сталого розвитку.

Клієнти з інших країн висувають нові вимоги до рівня викидів вуглекислого газу, стандартів роботи з пакуванням, зменшення паперового документообігу та інших факторів впливу на навколишнє середовище, що поступово стає трендом і для України.

Нагадаємо:

