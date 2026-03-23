Паливна криза: 20% членів ЄБА вже переглянули свої ціни

Близько 20% опитаних Європейською бізнес асоціацією компаній уже переглянули свої ціни на тлі паливної кризи, ще 37% розглядають такий крок.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

На тлі зростання цін на пальне, яке розпочалося наприкінці лютого та посилилося на початку березня, ЄБА провела спеціальне опитування серед членських компаній, щоб оцінити, як ця ситуація впливає на їхню роботу.

Серед опитаних компаній 66% вже відчули суттєвий або помірний вплив ситуації на ринку пального на свою операційну діяльність, зокрема для 32% цей вплив є суттєвим, для 34% – помірним.

Ще 25% відзначили незначний вплив, і лише 9% повідомили, що поки не відчули наслідків зростання цін на пальне, говориться у повідомленні.

Найчастіше компанії повідомляють про зростання логістичних та транспортних витрат – про це заявили 76% респондентів. Ще 45% вказали на зростання собівартості продукції або послуг, а 30% зазначили, що вдаються до перегляду бюджетів або операційних планів.

Щодо зростання витрат у зв'язку зі змінами на ринку пального, 21% компаній повідомили про зростання витрат до 5%, 24% – про зростання на 5-10%, ще 27% – на 10-20%, а 4% – понад 20%.

Водночас 24% респондентів або вважають, що оцінювати наслідки поки зарано, або ще не відчули зростання витрат, зазначає ЄБА.

"На тлі ситуації на ринку пального 20% опитаних компаній-членів Асоціації уже переглянули ціни на товари чи послуги, ще 37% розглядають такий крок. Водночас 40% поки не планують перегляд цін, а 3% ще не визначилися", – говориться у повідомленні.

Водночас стримувати ціни без перекладання додаткових витрат на споживача 48% компаній можуть не довше ніж 1-2 місяці: 23% – менше одного місяця, 25% – 1-2 місяці.

Ще 25% стверджують, що зможуть утримувати поточний рівень цін 3-6 місяців, а лише 10% – понад 6 місяців. Для 17% респондентів оцінити цей горизонт поки складно.

"Утім наразі бізнес зберігає операційну стійкість. 53% компаній зазначили, що ситуація на ринку пального поки не призвела до труднощів чи збоїв у роботі", – повідомляє ЄБА.

Ще 25% відчули незначні труднощі, і тільки 8% повідомили про суттєві операційні складнощі. Для 14% оцінювати вплив поки зарано.

"Серед ключових очікувань бізнесу від держави в цій ситуації – більш гнучка податкова та акцизна політика, зокрема тимчасові рішення у періоди різких цінових коливань; забезпечення прозорості та передбачуваності на ринку пального; підтримка критичних галузей, для яких пальне є вагомою складовою витрат тощо", – говориться у повідомленні.

Опитування проводилося з 17 до 23 березня 2026 року. Участь в опитуванні взяли 107 керівників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Серед опитаних компаній найбільше представлені такі галузі: транспорт і логістика, охорона здоров'я, сільське господарство та продовольча сфера, виробництво, FMCG, будівництво.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами. Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель, тобто впали на 13%.

Станом на 23 лютого зростання ціни на пальне у Євросоюзі сягнуло позначки у 10,5%, ціни на українських АЗС зросли до такої позначки лише 4 березня, повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

В Україні 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Ціни на всі види пального на п'ятницю порівняно з четвергом зросли на 1-3 грн/л, на цьому фоні ПАТ "Укрнафта" знизила ціну А-95+ на 3 грн/л, прирівнявши її до А-95.