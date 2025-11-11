Ринок автобусів в Україні зріс на третину – Укравтопром

У січні – жовтні 2025 року в Україні зареєстровано 2 113 автобусів та мікроавтобусів, що на 28% більше, ніж за 10 місяців минулого року.

Такі дані опублікувала в Асоціація автовиробників України.

"Усього з початку року автобусний парк України поповнили 2 113 автобусів (+28% до аналогічного періоду 2024 року). З них нових – 1 046 од. (+12%); вживаних – 1 067 од. (+50%)", – інформує Укравтопром у Телеграм.

У жовтні український автопарк поповнили 225 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це на 5% менше, ніж у жовтні 2024 року.

Частка нової техніки в минулому місяці становила 49%, тоді як торік вона складала 57%.

Лідером продажу у цьому сегменті в жовтні стали автотранспортні засоби вітчизняного виробництва: Ataman – 39 од., ZAZ - 29 од., Etalon - 14 од.

Серед імпортованих вживаних автобусів до трійки увійшли Mercedes-Benz - 45 од., SOR - 21 од., Volkswagen - 11 од.

Нагадаємо:

У вересні українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів. Це на 16,1% менше у порівнянні з серпнем та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.

З січня по серпень в Україну було імпортовано 907 автобусів (в т.ч. мікроавтобусів), що на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.