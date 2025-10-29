Імпорт автобусів в Україну зріс на третину: найбільші постачальники

З січня по серпень в Україну було імпортовано 907 автобусів (в т.ч. мікроавтобусів), що на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що з цієї кількості нових 263 од. та 644 од. вживаних.

Згідно з аналітикою, загальна митна вартість цього імпорту становила $46,4 млн (+33%). Імпорт нових автобусів обійшовся у $16,1 млн. А митна вартість вживаних автобусів становила $30,3 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 218 од. На цих поставках Туреччина заробила $12,9 млн, інформує Укравтопром.

Водночас найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Німеччини – 198 од., загальна митна вартість яких склала $8,3 млн.

Нагадаємо:

У вересні українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів. Це на 16,1% менше у порівнянні з серпнем та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.