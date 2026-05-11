Українці імпортували майже 20 тисяч вживаних авто в квітні: які моделі обирали

Впродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж торік.

Про це інформує Укравтопром.

Йдеться, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у квітні 2025 року вони охоплювали 47%).

Далі йдуть:

дизельні – 20% (22% у квітні 2025-го);

електромобілі – 12% (23%);

гібриди – 8% (5%);

авто з ГБО – 3% (3%).

Згідно з аналітикою, середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери становить – 9,6 року.

Як йдеться в дослідженні, до ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 904 од.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 815 од.;

3. AUDI Q5 - 688 од.;

4. NISSAN Rogue - 663 од.;

5. SKODA Octavia - 626 од.;

6. RENAULT Megane - 613 од.;

7. VOLKSWAGEN Passat - 423 од.;

7. FORD Escape - 423 од.;

8. MAZDA CX5 - 398 од.;

9. AUDI A4 - 393 од.;

10. NISSAN Qashqai - 385 од.

Нагадаємо:

У квітні українці уклали 74 914 угод купівлі-продажу вживаних авто всередині країни, що на 20,9% нижче, ніж в березні, та на 3,2% – ніж рік тому.