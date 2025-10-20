В Україні падає попит на автобуси: найпопулярніші нові та вживані моделі

У вересні українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів. Це на 16,1% менше у порівнянні з серпнем та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 301 шт., що склало 59,4% від загальної кількості. З-за кордону привезли 16,4% вживаних автобусів, або 83 шт.

Також минулого місяця вперше зареєстрували 123 нових автобуси: 107 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (21,1%), решта 16 шт. (3,2%) прибули із-за кордону.

Як йдеться в дослідженні, на внутрішньому ринку лідерство, як і очікувалося, утримує Mercedes-Benz Sprinter, який завдяки своїй надійності, універсальності та високій ліквідності став абсолютним стандартом. Проте, одразу за ним ідуть представники вітчизняного виробництва: БАЗ А079 Еталон та Богдан/Ataman А-092.

Абсолютним лідером імпорту вживаних автобусів є Mercedes-Benz Sprinter, що підтверджує його універсальність: його везуть як для переобладнання, так і для готових маршрутних рішень. Одразу за ним ідуть його прямі конкуренти у малому класі, зокрема Volkswagen Crafter та Iveco Daily, що формують стабільний потік малотонажних машин з Європи.

Ринок нових автобусів майже повністю монополізований вітчизняними виробниками, що є закономірним для цього сегменту. Чіткими лідерами є ЗАЗ A08 I-VAN, який став новим фаворитом перевізників, та його головні конкуренти — БАЗ А081 Еталон і ціла низка моделей Богдан/Ataman (А-221, А-093, А-092).

Нагадаємо:

Впродовж серпня українські перевізники придбали 604 нові та вживані автобуси. Це на 11,4% більше у порівнянні з липнем та на 1% більше відносно серпня 2024 року.