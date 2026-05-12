В Україні попит на електромобілі за місяць зріс у 1,5 раза: популярні моделі квітня

В Україні попит на електромобілі за місяць зріс у 1,5 раза

Український автопарк у квітні 2026 року поповнили 3007 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у порівнянні з березнем цього року більше на 49%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Водночас відносно квітня минулого року попит на електромобілі впав на 48%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2837 автівок (нових – 536 шт., уживаних – 2301 шт.).

Серед 170 одиниць комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Leopard 3 - 96 од.; BYD Sea Lion 06 - 73 од.; MG 4 EV - 38 од.; VOLKSWAGEN ID.UNYX - 36 од.; ZEEKR 001 - 33 од.

Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf - 345 од.; TESLA Model Y - 283 од.; TESLA Model 3 - 265 од.; RENAULT Zoe - 120 од.; CHEVROLET Bolt - 117 од.

Нагадаємо:

У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 42% більше, ніж торік.