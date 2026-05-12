В Україні попит на електромобілі за місяць зріс у 1,5 раза: популярні моделі квітня
Український автопарк у квітні 2026 року поповнили 3007 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у порівнянні з березнем цього року більше на 49%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Водночас відносно квітня минулого року попит на електромобілі впав на 48%.
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2837 автівок (нових – 536 шт., уживаних – 2301 шт.).
Серед 170 одиниць комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Leopard 3 - 96 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 73 од.;
- MG 4 EV - 38 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 36 од.;
- ZEEKR 001 - 33 од.
Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 345 од.;
- TESLA Model Y - 283 од.;
- TESLA Model 3 - 265 од.;
- RENAULT Zoe - 120 од.;
- CHEVROLET Bolt - 117 од.
Нагадаємо:
У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 42% більше, ніж торік.