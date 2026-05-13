Українці почали частіше купувати бензинові авто: які нові та вживані моделі обирають
У квітні автопарк України поповнили 13,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 15% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що з цієї кількості нових авто – 2,4 тис. од. (+12%) та 11,2 тис. од. вживаних (+16%).
Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. HYUNDAI Tucson - 182 од.;
2. BMW 3 - 132 од.;
3. MAZDA CX5 - 130 од.;
4. SKODA Karoq - 123 од.;
5. SUZUKI SX4 - 116 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. VOLKSWAGEN Tiguan - 730 од.;
2. VOLKSWAGEN Golf - 692 од.;
3. NISSAN Rogue - 612 од.;
4. AUDI Q5 - 605 од.;
5. AUDI A4 - 352 од.
Впродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж торік.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у квітні 2025 року вони охоплювали 47%).