Українці почали частіше купувати бензинові авто: які нові та вживані моделі обирають

У квітні автопарк України поповнили 13,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 15% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що з цієї кількості нових авто – 2,4 тис. од. (+12%) та 11,2 тис. од. вживаних (+16%).

Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1. HYUNDAI Tucson - 182 од.;

2. BMW 3 - 132 од.;

3. MAZDA CX5 - 130 од.;

4. SKODA Karoq - 123 од.;

5. SUZUKI SX4 - 116 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. VOLKSWAGEN Tiguan - 730 од.;

2. VOLKSWAGEN Golf - 692 од.;

3. NISSAN Rogue - 612 од.;

4. AUDI Q5 - 605 од.;

5. AUDI A4 - 352 од.

Нагадаємо:

Впродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж торік.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57% (у квітні 2025 року вони охоплювали 47%).