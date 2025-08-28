Російська атака пошкодила книгарню-кав'ярню Readeat в Києві

Під час російської атаки на Київ вночі 28 серпня зазнала пошкоджень книгарня-кав'ярня Readeat.

Про це повідомила компанія у Facebook.

"Цієї ночі ворожа атака зачепила і нашу книгарню-кавʼярню Readeat на Антоновича. Ми отримали пошкодження — розбиті двері, та найголовніше — усі працівники цілі. Книжки також не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники прибирають наслідки і незабаром продовжать працювати. Про час відновлення роботи повідомлять згодом.

