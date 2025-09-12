Атака РФ разрушила швейную фабрику Goldi в Хмельницкой области

В ночь на 10 сентября вражеской атакой была разрушена швейная фабрика Goldi в Хмельницкой области.

Об этом сообщил основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Вчера ночью от вражеского обстрела пострадала еще одна мирная швейная фабрика. Произошло это в городе Волочиск Хмельницкой области. Это одно из производства известной сети одежды GOLDI-ЛЬНОКОМБИНАТ, где продается продукция только собственного украинского производства", - написал он в Facebook.

По его словам,более 40 магазинов Goldi расположены почти по всей Украине - Киев, Житомир, Луцк, Львов, Одесса, Полтава, Херсон, Чернигов, Черкассы, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

"Производство тоже разбросано по разным площадкам, но Волочиская швейная фабрика одна из самых мощных. Шьют там уже десятки лет чисто гражданский ассортимент - худи, рубашки, блузки, юбки и т.д.", - сообщил Соколовский.

Он отметил, что основатель компании Олег Червонюк уверяет, что как бы ни было трудно, фабрику он восстановит.

"Потому что это более 100 опытных работников, а главный капитал любого производственного предприятия - это не здания и оборудование, а люди! Всего кстати в компании по всей стране работает более 1200 человек", - подчеркнул бизнесмен.

Facebook Соколовского

Напомним:

По словам председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, ночью 10 сентября врезультате вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Кроме того, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах.

Во время российской атаки на Киев ночью 28 августа получил повреждения книжный магазин-кофейня Readeat.

Почти полностью разрушено кафе "Honey" на улице Жилянской в Киеве.



