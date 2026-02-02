РФ вдруге за добу атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині

Російські збройні сили вдруге за добу нанесли удар по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства", – говориться у повідомленні.

Напередодні, вдень 1 лютого, росія атакувала шахтарський автобус, через що загинуло 12 людей. Ще 16 було поранено, з них 9 – отримали важкі ушкодження.

"Вчора росія вбила наших колег, працівників шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Ця атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення росії та одним із найтемніших днів в історії компанії", – зазначили у ДТЕК.

