Кінець енергетичного перемирʼя: через атаки ворога знеструмлення у чотирьох областях

Через обстріли ворога з першого на друге лютого – у чотирьох областях країни відбулися відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема знеструмлення зафіксували у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

"Тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 12 працівників шахти, ще 16 зазнали поранень.

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей.

Також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо:

У окремих регіонах України, на ранок 2 лютого, запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Це повʼязано із наслідками російських обстрілів по енергетиці.