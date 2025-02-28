Росія та Іран знайшли нові танкери для обходу нафтових санкцій США

Імпорт російської нафти з Далекого Сходу та іранської нафти до Китаю відновиться в березні, оскільки до перевезень приєдналися вільні від санкцій танкери, замінивши судна, які потрапили під ембарго США.

Про це пише агентство Reuters з посилання на джерела на ринку та аналітики.

Відновлення поставок санкційної нафти до Китаю послаблює побоювання щодо дефіциту, які раніше сприяли зростанню світових цін на нафту, зазначають експерти.

За даними аналітика Vortexa Емми Лі, ставки фрахту на танкери для транспортування нафти ESPO з порту Козьміно (Росія, Далекий Схід) до Китаю зросли втричі. Це сприяло тому, що з 11 січня по 20 лютого щонайменше 17 суден, не підсанкційних у США, приєдналися до цього маршруту.

Частина цих суден раніше використовувалася для перевезення санкційної нафти, особливо з Балтійського регіону, або транспортувала нафтопродукти, зазначає Лі.

Дані LSEG показують, що 11 танкерів, які не перебувають під санкціями США, нещодавно долучилися до перевезень між Росією та Китаєм.

За оцінками трейдерів, ставки фрахту з Далекого Сходу Росії до північного Китаю зараз становлять приблизно 4-4,5 мільйона доларів.

За словами Лі, завантаження нафти ESPO в лютому повернулися до середнього рівня 2024 року — 920 000 барелів на добу після падіння до 860 000 барелів у січні. Раніше очікувалося, що в лютому поставки ESPO до Китаю знизяться до 780 000 барелів на добу.

Серед інших факторів збільшення експорту російської нафти — зниження переробки на російських НПЗ через удари українських дронів, що залишає більше сирої нафти для експорту.

Імпорт іранської нафти до Китаю відновився до 1,4 млн барелів на добу в період з 1 по 20 лютого після падіння до майже дворічного мінімуму – менше 800 000 барелів на добу в січні, свідчать дані Vortexa.

Обсяги іранської нафти, що прямували до провінції Шаньдун, перевищили 1,1 млн барелів на добу і перевищили середній показник 2024 року, згідно з цими даними.

За даними Kpler, поставки іранської нафти до Китаю в лютому зросли до 771 000 барелів на добу, порівняно з 692 000 барелів у січні.

Нагадаємо:

Росія збільшила експорт нафти завдяки новим танкерам та почала перевантажувати нафти з судна на судно, але попри це поставки клієнтам залишаються проблемними — завантажені судна змушені простоювати.

Останні санкції США проти Ірану можуть змусити учасників нафтового ринку активніше використовувати перевантаження з судна на судно або на довше відключати геолокацію танкерів для нелегальної торгівлі іранською нафтою.