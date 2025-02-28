Россия и Иран нашли новые танкеры для обхода нефтяных санкций США

Импорт российской нефти с Дальнего Востока и иранской нефти в Китай возобновится в марте, поскольку к перевозкам присоединились свободные от санкций танкеры, заменив суда, попавшие под эмбарго США.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке и аналитики.

Возобновление поставок санкционной нефти в Китай ослабляет опасения относительно дефицита, которые ранее способствовали росту мировых цен на нефть, отмечают эксперты.

По данным аналитика Vortexa Эммы Ли, ставки фрахта на танкеры для транспортировки нефти ESPO из порта Козьмино (Россия, Дальний Восток) в Китай выросли втрое. Это способствовало тому, что с 11 января по 20 февраля по меньшей мере 17 судов, не подсанкционных в США, присоединились к этому маршруту.

Часть этих судов ранее использовалась для перевозки санкционной нефти, особенно из Балтийского региона, или транспортировала нефтепродукты, отмечает Ли.

Данные LSEG показывают, что 11 танкеров, которые не находятся под санкциями США, недавно присоединились к перевозкам между Россией и Китаем.

По оценкам трейдеров, ставки фрахта с Дальнего Востока России в северный Китай сейчас составляют примерно 4-4,5 миллиона долларов.

По словам Ли, загрузки нефти ESPO в феврале вернулись к среднему уровню 2024 года - 920 000 баррелей в сутки после падения до 860 000 баррелей в январе. Ранее ожидалось, что в феврале поставки ESPO в Китай снизятся до 780 000 баррелей в сутки.

Среди других факторов увеличения экспорта российской нефти - снижение переработки на российских НПЗ из-за ударов украинских дронов, что оставляет больше сырой нефти для экспорта.

Импорт иранской нефти в Китай восстановился до 1,4 млн баррелей в сутки в период с 1 по 20 февраля после падения до почти двухлетнего минимума - менее 800 000 баррелей в сутки в январе, свидетельствуют данные Vortexa.

Объемы иранской нефти, направлявшиеся в провинцию Шаньдун, превысили 1,1 млн баррелей в сутки и превысили средний показатель 2024 года, согласно этим данным.

По данным Kpler, поставки иранской нефти в Китай в феврале выросли до 771 000 баррелей в сутки по сравнению с 692 000 баррелей в январе.

Напомним:

Россия увеличила экспорт нефти благодаря новым танкерам и начала перегружать нефть с судна на судно, но несмотря на это поставки клиентам остаются проблемными - загруженные суда вынуждены простаивать.

Последние санкции США против Ирана могут заставить участников нефтяного рынка активнее использовать перегрузки с судна на судно или на дольше отключать геолокацию танкеров для нелегальной торговли иранской нефтью.