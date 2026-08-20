РФ атакувала нафтобазу мережі АЗК KLO під Києвом
KLO
У ніч на 20 серпня РФ атакувала нафтобазу мережі АЗК KLO у Броварському районі Київської області.
Про це компанія повідомила в Instagram.
Усі працівники живі й не постраждали, додали в компанії.
Нагадаємо:
Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.
У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.
Унаслідок російського ракетного удару у ніч на 20 серпня пошкоджено склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі.
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