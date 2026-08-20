РФ атакувала нафтобазу мережі АЗК KLO під Києвом

У ніч на 20 серпня РФ атакувала нафтобазу мережі АЗК KLO у Броварському районі Київської області.

Про це компанія повідомила в Instagram.

Усі працівники живі й не постраждали, додали в компанії.

Нагадаємо:

Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.

Унаслідок російського ракетного удару у ніч на 20 серпня пошкоджено склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі.

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