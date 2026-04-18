Ремонт доріг: дорожники виконали половину запланованого обсягу

Від початку року виконано майже половину обсягу із запланованого до 1 червня ремонту на дорогах державного значення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його даними, від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття.

"Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня", – написав він у Телеграм.

Кулеба зазначив, що цьогоріч роботи розпочали рекордно рано і поступово нарощували темпи – з 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м щодня зараз.

Сьогодні на дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад і 1.9 тис. працівників. Збільшили кількість бригад для пришвидшення.

Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема: М-03 Київ–Харків–Довжанський, М-05 Київ–Одеса, М-06 Київ–Чоп, М-11 Львів–Шегині, М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече, М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський та інших.

Загалом цьогоріч плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.

Нагадаємо:

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що дорожники планують наростити темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах державного значення до 200 тисяч квадратних метрів на добу.

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що темпи виконання перевищують планові показники і щодня по всій країні працюють 235 бригад і понад 2 100 працівників.

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.