Кулеба розповів, що дозволить підвищити темпи ремонту доріг

Дорожники планують наростити темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах державного значення до 200 тисяч квадратних метрів на добу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Продовжуємо нарощувати темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах державного значення по всій країні", – написав він у Телеграм.

За словами міністра, роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди планується наростити темпи до 200 тис. м² на добу.

Із початку року дорожники ліквідували деформацій покриття на площі понад 3,5 мільйона квадратних метрів.

Зокрема, значні обсяги робіт виконано на ключових міжнародних маршрутах:

▪️М-05 Київ – Одеса — 9 350 м²

▪️М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ — 7 330 м²

▪️М-03 Київ – Харків – Довжанський — 5 749 м²

▪️М-07 Київ – Ковель – Ягодин — 4 167 м²

▪️М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине — 2 236 м²

▪️М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече — 2 142 м².

"Наше завдання — до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн м² дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка", – повідомив Кулеба.

За результатами виконання запланованих робіт серед лідерів сьогодні Кіровоградщина (82%), Миколаївщина (69,3%) та Рівненщина (57,6%).

Нагадаємо:

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що темпи виконання перевищують планові показники і щодня по всій країні працюють 235 бригад і понад 2 100 працівників.

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 березня ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.