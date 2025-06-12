"Реаліті-шоу" Трампа розхитують світову торгівлю – CNN

Незважаючи на те, що президент США заявив, що угоду з Китаєм укладено, тарифи на китайські товари поки залишаються історично високими.

Про це пише CNN.

"США все ще обкладатимуть більшість китайського імпорту за ставкою 30%. (Ця ставка змінювалася щонайменше тричі з початку квітня, коли торговельна війна Трампа розпочалася всерйоз). США не відчиняють свої двері для китайських автомобілів і не продаватимуть Китаю передові чіпи зі штучним інтелектом найближчим часом", – пише CNN.

"Цей хаотичний торговельний наратив є частиною трампівського шоу, в якому важко сказати, що є реальним, а що ні. Він руйнує статус-кво, а потім налітає з "угодою", яка, як він стверджує, відновить порядок. Підпалити будинок. Приїхати на пожежній машині. Загасити пожежу. Повторити", – говориться у статті.

Незважаючи на те, що президент США заявив, що угоду з Китаєм укладено і це хороша новина для бізнесу та інвесторів, але попереднє торговельне перемир'я з Китаєм розвалилося всього за пару тижнів, – нагадує CNN.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що представники США та Китаю повідомили, що домовилися про рамкову угоду, яка має повернути торгівельне перемир’я на правильний шлях і скасувати обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів.

Раніше повідомлялося, що федеральний апеляційний суд дозволив Трампу продовжити застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.

Раніше повідомлялося, що Торговий суд США скасував тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

Також повідомлялося, що хоча місяць тому президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Великобританії Кейру Стармеру "історичну" торговельну угоду, знизивши 25-відсоткові тарифи на ключовий експорт Великобританії, однак поки ці тарифи продовжують застосовувати.