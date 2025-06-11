Апеляційний суд дозволив Трампу продовжити застосовувати глобальні мита

Федеральний апеляційний суд дозволив Трампу продовжити застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Федеральний апеляційний суд постановив, що Дональд Трамп може продовжувати запроваджувати свої глобальні тарифи, що стало перемогою для президента в одній з його ключових економічних політик", – говориться у публікації.

"Рішення, прийняте у вівторок Федеральним апеляційним судом США, продовжує попередню короткострокову відстрочку для адміністрації, оскільки вона оскаржує рішення суду нижчої інстанції минулого місяця, яке заблокувало тарифи", – пише агентство.

"Міністерство юстиції стверджувало, що занепокоєння американських чиновників щодо поточних торговельних переговорів переважає економічну шкоду, про яку заявляли малі підприємства, що подали позов", – зазначає Bloomberg.

Раніше Bloomberg писав, що у понеділок Міністерство юстиції звернулося до Федерального апеляційного суду США з проханням продовжити короткострокову перерву в роботі суду нижчої інстанції, який 28 травня постановив, що більшість тарифів Трампа є незаконними. Уряд заявив, що це рішення зашкодило здатності президента проводити зовнішню політику.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Торговий суд США скасував тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту зросли після того, як американський суд заблокував основну частину тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше Трамп підкреслив, що якщо внутрішньому імпорту інших країн дозволено вводити тарифи проти США, а Штатам не дозволено "швидко й гнучко" у відповідь, то країна опиняється в програшному становищі.