Рада МВФ затвердила виділення Україні 0,5 мільярда доларів

Рада МВФ схвалила восьмий перегляд програми розширеного фінансування та затвердила виділення траншу обсягом 0,5 млрд дол. США.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Рада директорів Міжнародного валютного фонду 30 червня 2025 року затвердила восьмий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility, EFF)", – говориться у повідомленні.

Це передбачає негайний доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті), що спрямовуватиметься на підтримку державного бюджету. Після надходження траншу загальний обсяг отриманого за програмою фінансування сягне 10,6 млрд дол. США, зазначає Нацбанк.

Показники виконання програми залишаються високими, усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуті. Також виконано один попередній захід та два структурні маяки. Встановлено чотири нові структурні маяки, а терміни деяких структурних маяків були переглянуті для надання уряду додаткового часу на завершення ключових реформ, говориться у повідомленні.

"Із урахуванням оновлених потреб платіжного балансу українська сторона звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат за програмою EFF у 2025 році. Водночас загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США)", – зазначає регулятор.

Економіка України залишається стійкою, прогноз зростання економіки України на 2025 рік збережено на рівні 2–3%. Ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими і потребують чіткого плану дій на випадок їх реалізації.

"У МВФ відзначили, що, ураховуючи все ще високий рівень інфляції, жорстка грошово-кредитна політика Національного банку залишається виправданою, і НБУ має бути готовий до подальшого її посилення, якщо інфляційні очікування погіршаться. Валютні резерви залишаються на належному рівні завдяки значній зовнішній підтримці. Підвищення гнучкості обмінного курсу сприятиме економічній стійкості та збереже міжнародні резерви", – говориться у повідомленні.

Фінансовий сектор залишається стабільним, хоча потребує пильного нагляду в умовах підвищених ризиків. Удосконалення інфраструктури ринків капіталу є ключовим для залучення приватного іноземного капіталу до післявоєнного відновлення.

У заяві Фонду йдеться про те, що триваюча війна зумовлює необхідність ухвалення додаткового бюджету на 2025 рік. Відновлення фіскальної стійкості та задоволення пріоритетних витрат вимагають рішучих зусиль із реалізації Національної стратегії доходів, модернізації податкової і митної служб, боротьби з ухиленням від сплати податків і гармонізації національного законодавства з нормами ЄС.

Ці реформи разом із удосконаленням системи управління державними інвестиціями, середньостроковим бюджетуванням і управлінням фіскальними ризиками є критично важливими для стимулювання зростання та припливу інвестицій.

"Українська влада і далі працює над завершенням своєї стратегії реструктуризації зовнішнього боргу за євробондами. Досягнення домовленості відповідно до цілей програми щодо стійкості боргу є важливим для зменшення фіскальних ризиків, створення простору для критичних витрат та відновлення боргової стійкості", – повідомляє НБУ.

Програма залишається повністю профінансованою: 153 млрд дол. США за базовим сценарієм та 165 млрд дол. США – за негативним упродовж чотирирічного періоду програми включно з використанням приблизно 50 млрд дол. США за механізмом G7 ERA Loans (безповоротна позика, забезпечена доходами від знерухомлених російських активів). Повна, своєчасна та передбачувана зовнішня підтримка — на умовах, що відповідають стійкості боргу, — залишається дуже важливою для повного фінансування програми.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України 31 березня 2023 року. Транші за програмою надаються за результатами щоквартальних переглядів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ, передбачених у програмі Ukraine Facility. Український уряд не виконав три структурні маяки, передбачені програмою Ukraine Facility на перший квартал 2025 року.

Україна отримала від Європейського Союзу ще один мільярд євро за рахунок російських активів.

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.