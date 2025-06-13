Україна отримала від ЄС мільярд євро за рахунок російських активів
Україна отримала від Європейського Союзу ще один мільярд євро за рахунок російських активів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - зазначив Шмигаль.
За його словами, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ.
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Нагадаємо:
Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.
Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.
Кредит на суму понад 3 мільярди доларів надасть Японія в межах ініціативи G7 ERA. Його обслуговуватимуть за рахунок заморожених російських активів.