Путин забрал контроль над фармгигантом с немецкими корнями

Владимир Путин передал управление одним из крупнейших фармпроизводителей России - компанией "Нижфарм" - под временный контроль.

Об этом пишет The Bell.

Соответствующий указ распространяется на 100% акций, принадлежащих люксембургской Nidda Lynx S.A.R.L., которая входит в состав немецкой группы Stada.

Новым временным руководителем активов стала российская компания "Фармирус". Ее основали в 2020 году, и она специализируется на поставке лекарств. За 2022 год компания работала с убытком при выручке около 92 млн рублей (≈1 млн долл).

"Нижфарм" - один из старейших производителей лекарств в РФ, основанный еще в 1919 году. Stada приобрела контрольный пакет акций в 2004 году. После начала полномасштабной войны структура собственности изменилась, и контроль перешел к люксембургской "дочке" той же Stada.

Согласно данным DSM Group, в 2024 году компания заняла второе место в России по объему аптечных продаж в рублях (3,7% рынка) и третье - по количеству упаковок (3,8%). Ее выручка за год выросла на 11,2% и достигла 59,8 млрд рублей (≈650 млн долл). В портфеле - более 100 брендов, среди которых "Эдарби", "Эрмиталь", "Артра", ибупрофен, диклофенак и витамины "Витрум".

Напомним:

Несмотря на заявления властей о большом количестве желающих вернуться в Россию компаний из "недружественных" стран, ни одна из них до сих пор не подала заявку, чтобы возобновить работу на российском рынке.