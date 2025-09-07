Понад 11 трильйонів: в Україні спрогнозували публічні інвестиції на 2026 рік

Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

З усіх схвалених проєктів 75 ініціатив базуються на основі існуючих з орієнтовною вартістю близько 1 трлн грн.

Решта 74 проєкти - нові, їх орієнтовна вартість - близько 10,4 трлн грн.

В Мінфіні зазначили, що зазначені суми - це загальна кошторисна вартість ініціатив, а не план фінансування лише на 2026 рік.

Сам Єдиний проєктний портфель надає підстави ініціативам претендувати на повне або часткове фінансування з державного бюджету у 2026 році та наступних бюджетних періодах.

Ключові пріоритети портфеля:

Муніципальна інфраструктура та послуги (Мінрозвитку) — 40 (26 програм, 14 проєктів)

Транспорт (Мінрозвитку) — 39 (6 програм, 33 проєкти)

Енергетика (Міненерго) — 25 (25 проєктів)

Охорона здоров’я (МОЗ) — 22 (11 програм, 11 проєктів)

Освіта і наука (МОН) — 10 (8 програм, 2 проєкти)

Житло (Мінрозвитку) — 4 (4 програми)

Соціальна сфера (Мінсоц) — 4 (2 програми, 2 проєкти)

Довкілля (Мінекономіки) — 2 (2 програми)

Публічні послуги та цифровізація (Мінцифри) — 1 (1 програма)

Публічні фінанси (Мінфін) — 1 (1 проєкт)

Правова діяльність та судочинство (Мін’юст) — 1 (1 проєкт).

