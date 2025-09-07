Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Понад 11 трильйонів: в Україні спрогнозували публічні інвестиції на 2026 рік

Віктор Волокіта — 7 вересня, 10:00
Понад 11 трильйонів: в Україні спрогнозували публічні інвестиції на 2026 рік

Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

З усіх схвалених проєктів 75 ініціатив базуються на основі існуючих з орієнтовною вартістю близько 1 трлн грн.

Решта 74 проєкти - нові, їх орієнтовна вартість - близько 10,4 трлн грн.

В Мінфіні зазначили, що зазначені суми - це загальна кошторисна вартість ініціатив, а не план фінансування лише на 2026 рік.

Сам Єдиний проєктний портфель надає підстави ініціативам претендувати на повне або часткове фінансування з державного бюджету у 2026 році та наступних бюджетних періодах.

Ключові пріоритети портфеля:

  • Муніципальна інфраструктура та послуги (Мінрозвитку) — 40 (26 програм, 14 проєктів)
  • Транспорт (Мінрозвитку) — 39 (6 програм, 33 проєкти)
  • Енергетика (Міненерго) — 25 (25 проєктів)
  • Охорона здоров’я (МОЗ) — 22 (11 програм, 11 проєктів)
  • Освіта і наука (МОН) — 10 (8 програм, 2 проєкти)
  • Житло (Мінрозвитку) — 4 (4 програми)
  • Соціальна сфера (Мінсоц) — 4 (2 програми, 2 проєкти)
  • Довкілля (Мінекономіки) — 2 (2 програми)
  • Публічні послуги та цифровізація (Мінцифри) — 1 (1 програма)
  • Публічні фінанси (Мінфін) — 1 (1 проєкт)
  • Правова діяльність та судочинство (Мін’юст) — 1 (1 проєкт).

Читайте також: Уряд вдвічі зменшив непокриту "діру" бюджету на наступний рік. Як?

Мінфін інвестиції

інвестиції

Понад 11 трильйонів: в Україні спрогнозували публічні інвестиції на 2026 рік
На Черкащині почали будувати завод з виробництва картоплі фрі
"Текстиль-Контакт" планує до кінця року запустити релокований з Польщі завод

Останні новини