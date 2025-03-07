Лісова галузь України отримала рекордний дохід у 2024 році

Лісова галузь України підбила підсумки 2024 року, досягнувши рекордного чистого доходу від збуту продукції — 23,7 млрд грн.

Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Загалом, за 2024 рік на внутрішній ринок було поставлено близько 12,7 млн куб. м лісоматеріалів на 23 млрд грн, що на 0,8 млн куб. м і на 2,5 млрд грн більше, ніж у 2023 році.

При цьому середня вартість 1 куб. м деревини зросла на 5%, до 1810 грн.

Голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль зазначив, що однією з головних здобутків стала цифровізація контролю за рухом деревини.

"Е-лісорубний квиток та е-сертифікат про походження деревини стали найбільшими цифровізованими дозвільними документами в Україні", — додав він.

Цифрові інструменти допомогли зекономити бізнесу 150 млн грн, а система фотофіксації деревини підвищила прозорість галузі.

У 2024 році на площі 35,2 тис. га відтворених лісів висадили нові ліси на 6,1 тис. га, загалом посадивши 238,3 млн саджанців. Для майбутнього відтворення лісів у 2025 році було вирощено 175,4 млн стандартних сіянців.

"Погоджено передачу 38 тис. га самосійних лісів до лісового фонду України", — повідомив Смаль, акцентуючи увагу на важливості збереження самосійних лісів.

Окрім цього, відбулося унормування військових рубок, рубок наближеного до природи лісівництва та врегулювання інших питань, пов'язаних із веденням лісового господарства.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що реформа корпоративного управління у лісовому секторі, зокрема створення у 2023 році ДП "Ліси України", не усунула корупційні ризики.

Кабінет міністрів затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії "Ліси України", до наглядової ради увійшли три незалежні члени та один представник держави.