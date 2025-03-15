Суд покарав "Ліси України", які не запобігли вирубці дерев у заповіднику
Господарський суд Чернігівської області стягнув з ДП "Ліси України" 850 тис грн шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Держпідприємство не змогло запобігти вирубці дерев у заповіднику "Торчин".
Про це свідчить рішення суду від 12 березня.
Заповідне урочище місцевого значення "Торчин" знаходиться на території Красилівського лісництва, яке перебуває у постійному користуванні "Чернігівське лісове господарство" (філія "Лісів України").
На початку 2024 року у заповіднику поблизу села Слабин у Чернігівському районі поліція виявила зрубані дерева (чорна вільха).
Державна екологічна інспекція у Чернігівській області дійшла висновку, що розміру шкоди становить 850 тис грн.
"Ліси України" зобов'язані забезпечувати охорону лісових насаджень у заповіднику. А оскільки на його території відбулася незаконна рубка дерев, то суд дійшов висновку стягнути з держпідприємства завдану шкоду.
Нагадаємо:
Господарський суд Закарпатської області вирішив стягнути з філії "Свалявське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" 422 тис грн шкоди, яка була завдана порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища.