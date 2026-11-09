Розкраданнях на "зеленому" тарифі: слідство щодо Шурми завершено

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикрупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі заволодіння коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом (141,3 млн грн) на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Йдеться про ексзаступника голови адміністрації президента Ростислава Шурму. НАБУ зазначає, що у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (згодом – заступник керівника Офісу президента України та член наглядової ради НАК "Нафтогаз України") разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення рф та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований.

Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Слідство встановило, що у звітності зазначалися завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення.

Отримані кошти надалі виводили через пов'язані компанії, загальна сума збитків – 141,3 млн грн.

Нагадаємо:

НАБУ та САП підозрюють Ростислава Шурму та Олега Шурму у розкраданні 141 млн грн на "зеленому" тарифі. За даними слідства, вони у складі організованої групи діяли на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Детективи Національного антикорупційного бюро в липні 2025 року провели обшуки в будинку Шурми у Німеччині.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Єрмака Ростиславу Шурмі і його брату Олегу Шурмі, який є власником мережі українських та іноземних компаній.