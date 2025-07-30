Прокуроры разоблачили масштабную схему хищений древесины

Специализированная экологическая прокуратура Национальной полиции Украины совместно с Нацполицией и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора совместно с департаментом киберполиции Национальной полиции Украины и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины", - говорится в сообщении.

Преступную схему реализовывали должностные лица госпредприятий "Леса Украины" и "Государственного агентства лесных ресурсов Украины", говорится в сообщении.

Работник ГП "ЛИАЦ", будучи разработчиком системы ЕОД обеспечил возможность повторного использования бирок.

Это происходило путем удаления бирок, изменения количества остатков древесины на предприятии, сведений об объемах отведенной в рубку и фактически заготовленной древесины, изменения информации в выданных ТТН-лес по объему, виду, характеристики древесины, которая уже реализована, перевозчика и других данных, вносимых в систему.

Стоимость такой "услуги" составляла от 5 до 30 тыс грн, сообщают следователи.

"Работники ГП "Леса Украины", в свою очередь, активно пользовались этими "услугами". Наиболее популярной она была среди работников ГП "Леса Украины" в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Сейчас задокументировано получение им от различных служащих ГП "Леса Украины" более 10 млн грн.

С 2021 по сентябрь 2024 в систему учета ЕОД было внесено более 10 тыс несанкционированных изменений.

ОГП сообщает, что сегодня подозрения получили 8 работников ГП "ЛИАЦ" и 5 - ГП "Леса Украины": Задержан организатор и 3 участников преступной организации. Проверяется причастность к совершению преступлений еще более 80 работников ГП "Леса Украины" и 20 работников ГП "ЛИАЦ".

Их обвиняют в создании и участии в преступной организации, в том числе с использованием служебного положения, несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенной лицом, имеющим право доступа к ней, и тому подобное.

"Благодаря работе прокуроров уменьшен теневой оборот и увеличена официальная заготовка и продажа древесины на биржах до более 70% от запланированных", - добавляют в ОГП.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали генерального директора госпредприятия "Леса Украины" по подозрению в незаконном обогащении. В 2021 году, находясь на должности главы Гослесагентства, он приобрел активов на 10,4 млн грн, превышающих законные доходы.

Также сообщалось, что хозяйственный суд Черниговской области взыскал с ГП "Леса Украины" 850 тыс грн ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране окружающей природной среды. Госпредприятие не смогло предотвратить вырубку деревьев в заповеднике "Торчин".

Также сообщалось, что лесная отрасль Украины в 2024 году достигла рекордного чистого дохода от сбыта продукции - 23,7 млрд грн.