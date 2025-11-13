Прокурора розповіла про суди щодо терміналу "Боріваж", який належав Коломоському

Арешт на зерновий термінал "Боріваж" чинний, питання передачі в АРМА – у процесі судового розгляду, а інформація про те, що його нібито повернуто його власникам, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У 2016 році службові особи ТОВ "Боріваж", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими невстановленими особами, вчинили незаконні дії щодо заставленого майна - морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів", – нагадує прокуратура.

Термінал перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором.

У межах розслідування кримінального провадження Шевченківський районний суд м. Києва 21 лютого 2025 року наклав арешт на об'єкт, заборонивши його відчуження та розпорядження. Це рішення чинне й сьогодні, зазначає прокуратура.

6 березня 2025 року суд повторно наклав арешт із забороною користування портом і передачею його в управління АРМА.

"Водночас 31 жовтня 2025 року суд задовольнив клопотання представника ТОВ "Термінал Боріваж" та скасував арешт у частині заборони користування і передачі в АРМА. При цьому рішення від 21 лютого 2025 року про арешт та заборону відчуження залишилося в силі", – інформує прокуратура.

Прокурор 4 листопада 2025 року подав апеляційну скаргу на ухвалу від 31 жовтня. Матеріали до Київського апеляційного суду поки не надійшли, повідомлення про дату розгляду відсутнє, говориться у повідомленні.

Паралельно 6 листопада 2025 року до Шевченківського райсуду повторно подано клопотання про арешт майна та передачу порту в АРМА. 12 листопада мало відбутися засідання, але суддя з невідомих причин зняла з розгляду зазначене клопотання.

Нову дату та час судового розгляду на теперішній час не визначено, додали у прокуратурі.

Нагадаємо:

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо відбору управителя для стратегічного активу — морського логістичного комплексу ТОВ "Агротермінал Логістік" на Одещині. Актив пов'язаний з колишніми власниками АТ "Приватбанк".

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління об'єкти нерухомого майна "Агротермінал Логістік".

Передача активу в управління АРМА зумовлена розслідуванням незаконних дій представників декількох компаній, в тому числі "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Раніше також повідомлялося, що контрольні активи зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл" придбала компанія Lavanda Spectrum, яка вже перейменувала його на Lavanda Terminal.

Як повідомлялося, американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" в Одеському порту після тривалого судового протистояння з попередніми власниками, яких підозрюють у шахрайстві.