Прокурор викрав коробки документів, щоб "прикрити" передачу землі агрофірмі – ОГП
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Заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини підозрюють у намаганні "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, підозрюваний прокурор організував викрадення 14 великих коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи.
"Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи", - розповів Кравченко.
Нагадаємо:
Прокурора забезпечила повернення державі 8 земельних ділянок в межах гірськолижно-туристичного комплексу "Мигово" у Чернівецькій області.