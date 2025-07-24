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Прокурор викрав коробки документів, щоб "прикрити" передачу землі агрофірмі – ОГП

Віктор Волокіта — 24 липня, 17:21
Прокурор викрав коробки документів, щоб прикрити передачу землі агрофірмі – ОГП
Ілюстративне фото
Getty Images

Заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини підозрюють у намаганні "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, підозрюваний прокурор організував викрадення 14 великих коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи.

"Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи", - розповів Кравченко.

Нагадаємо:

Прокурора забезпечила повернення державі 8 земельних ділянок в межах гірськолижно-туристичного комплексу "Мигово" у Чернівецькій області.

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земля

Прокурор викрав коробки документів, щоб "прикрити" передачу землі агрофірмі – ОГП
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