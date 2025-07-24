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Прокурор похитил коробки документов, чтобы "прикрыть" передачу земли агрофирме - ОГП

Виктор Волокита — 24 июля, 17:21
Прокурор похитил коробки документов, чтобы прикрыть передачу земли агрофирме - ОГП
Ілюстративне фото
Getty Images

Заместителя руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины подозревают в попытке "прикрыть" незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, подозреваемый прокурор организовал похищение 14 больших коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы.

"Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию подделал сопроводительные документы", - рассказал Кравченко.

Напомним:

Прокурора обеспечила возвращение государству 8 земельных участков в пределах горнолыжно-туристического комплекса "Мигово" в Черновицкой области.

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земля

Прокурор похитил коробки документов, чтобы "прикрыть" передачу земли агрофирме - ОГП
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