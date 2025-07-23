Прокуратура повернула державі 8 земельних ділянок у Чернівецькій області

Прокурора забезпечила повернення державі 8 земельних ділянок в межах гірськолижно-туристичного комплексу "Мигово" у Чернівецькій області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Наприкінці 2022 року на підставі підроблених документів на 14 земельних ділянок лісогосподарського призначення одного із лісових господарств ДП "Ліси України" було зареєстровано право власності фізичних осіб", – зазначає ОГП.

Для повернення цієї землі в державну власність прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури підготували три позови і доводили незаконність їх вибуття з державної власності в суді, говориться у повідомленні.

Наразі рішеннями Вижницького районного суду Чернівецької області два позови задоволено в повному обсязі, одне з рішень уже реально виконано і до державної власності повернуто 8 земельних ділянок. Ще один позов прокурора щодо 6 ділянок перебуває на розгляді у тому ж суді.

"Загалом, на захист лісових ресурсів, прокурори у поточному році заявили понад 300 позовів на загальну площу понад 7,5 тисяч гектарів", – додають у ОГП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства "Ліси України" за підозрою в незаконному збагаченні. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у 2021 році "перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн грн".

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про повернення Державному агентству лісових ресурсів України мисливського угіддя у Рівненській області, яким користується ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі".