Прокуратура у суді вимагає від КМДА встановити у Києві мобільні укриття

Прокуратура через суд вимагає зобов'язати столичну владу вжити заходи для встановлення у Києві мобільних укриттів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура звернулась до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради щодо встановлення у місті мобільних укриттів.

Прокурори вимагають зобов'язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів. Зокрема, укриттів біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах тощо.

"Чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов'язок щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту, а також забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях", – зазначили у прокуратурі.

Попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях, зазначено у повідомленні.

Статистика свідчить: під час обстрілів Києва збройними силами Російської Федерації значну частину трагічних випадків та загибелі громадян фіксують саме на вулицях, коли люди не встигають дістатися до підземних станцій метро або стаціонарних сховищ.

У позовній заяві прокуратура наголошує, що поточний стан забезпечення населеннязасобами цивільного захисту є недостатнім і потребує негайного реагування з боку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Судом відкрито провадження у справі.

Нагадаємо:

Раніше "Київпастранс" оголосив тендер на перші 14 мобільних укриттів, які комунальне підприємство купить за власні кошти.

Раніше повідомлялося, що у Харкові прокуратура ініціювала повернення укриттів, що незаконно вибули з власності держави на користь приватних осіб.