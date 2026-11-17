У Києві виплачуватимуть щомісячну допомогу на відселення мешканцям, чиї домівки пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів, допоки житло залишається непридатним для проживання.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Раніше щомісячну допомогу в розмірі 20 000 грн виплачували лише перші 12 місяців. Тепер виплату надаватимуть протягом усього періоду, поки житло залишається непридатним для проживання.

"Кияни, яким допомогу припинили після завершення річного строку, можуть звернутися для поновлення виплат, якщо їхнє житло досі не відновлене. Заяву та необхідні документи для призначення або поновлення допомоги потрібно подати до районної державної адміністрації", – пояснили в КМДА.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.