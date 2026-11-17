У Києві після нічної атаки ворога повністю закриті для руху транспорту Північний та Південний мости, ще 2 мости працюють з обмеженнями та 2 відкриті для руху повністю.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух мостами організований таким чином:

Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги;

Міст імені Є. О. Патона – діє реверсивний рух:

з 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

з 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Дарницький міст та міст Метро відкриті для руху без обмежень.

Нагадаємо:

Унаслідок атаки російських загарбників на Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Наразі відомо про одного постраждалого.