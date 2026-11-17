У КМДА розповіли, як працюють мости в Києві
У Києві після нічної атаки ворога повністю закриті для руху транспорту Північний та Південний мости, ще 2 мости працюють з обмеженнями та 2 відкриті для руху повністю.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Рух мостами організований таким чином:
Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги;
Міст імені Є. О. Патона – діє реверсивний рух:
- з 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий;
- з 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.
Дарницький міст та міст Метро відкриті для руху без обмежень.
Нагадаємо:
Унаслідок атаки російських загарбників на Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Наразі відомо про одного постраждалого.
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