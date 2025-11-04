Для дачі Медведчука на Закарпатті знайшли управителя: що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті.

Про це йдеться на сайті АРМА.

"Після проведення торгів у системі Prozorro та необхідних перевірок кандидата, з ТОВ "АВГМ-ГРУП" укладено договір строком на 5 років", – повідомляє агентство.

Зазначається, що незалежно від наявності доходу, компанія-управитель щомісяця сплачуватиме фіксовану суму гарантійного платежу – 258 825 гривень. У разі, якщо дохід від управління перевищуватиме розмір гарантійного платежу, до бюджету перераховуватиметься 72,5% прибутку від управління.

В АРМА підкреслили, що "Ведмежа діброва" наразі є арештованим майном, яке передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду міста Києва. Актив має статус єдиного спортивно-житлово-оздоровчого об'єкта і включає земельні ділянки, будівлі та рухоме майно.

За результатами незалежної оцінки, вартість комплексу становить понад 493,5 млн грн.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року АРМА оголосила конкурси на управителя та оцінювача дачі Медведчука в Карпатах.

Йшлось про житловий комплекс "Ведмежа діброва" Віктора Медведчука, розташований в урочищі Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ, Мукачівського району, Закарпатської області.